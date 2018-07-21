Эжени Бушар не смогла завершить полуфинальный матч в Гштааде
146-я ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар, в полуфинале соревнований Ladies Championship Gstaad уступила француженке Ализе Корне. При счёте 6/7 (5), 0/1 Бушар снялась
146-я ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар, в полуфинале соревнований Ladies Championship Gstaad уступила француженке Ализе Корне. При счёте 6/7 (5), 0/1 Бушар снялась
За 1 час 20 минуты матча Эжени сделала четыре эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Ализе дважды подала навылет и реализовала два
В финале турнира в Гштааде Корне сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга.