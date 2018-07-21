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16:45 (мск), источник: GoTennis.ru

Эжени Бушар не смогла завершить полуфинальный матч в Гштааде

146-я ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар, в полуфинале соревнований Ladies Championship Gstaad уступила француженке Ализе Корне. При счёте 6/7 (5), 0/1 Бушар снялась из-за травмы.

За 1 час 20 минуты матча Эжени сделала четыре эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Ализе дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 3:3.

В финале турнира в Гштааде Корне сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга. ﻿

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