Эжени Бушар не смогла завершить полуфинальный матч в Гштааде

За 1 час 20 минуты матча Эжени сделала четыре эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Ализе дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 3:3.



В финале турнира в Гштааде Корне сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга. ﻿