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18:24 (мск), источник: GoTennis.ru

Фабио Фоньини сыграет в финале соревнований в Бостаде

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в финал турнира в Бостаде (Швеция), обыграв в трёх сетах испанца Фернандо Вердаско, — 6/1, 4/6, 7/5.

За 2 часа 17 минут матча 15-я ракетка мира, 31-летний Фабио, выполнил шесть подач навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов и допустил семь двойных ошибок. 34-летний Фернандо, занимающий 33-ю строчку мировой табели о рангах, сделал по пять эйсов и брейков, пять раз ошибившись при подаче. Итальянец сократил отставание в личных встречах игроков — 3:4. ﻿

В матче за титул соревнований SkiStar Swedish Open Фоньини сыграет либо с французом Ришаром Гаске, либо с Генри Лааксоненом из Швейцарии.

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