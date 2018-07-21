Фабио Фоньини сыграет в финале соревнований в Бостаде

За 2 часа 17 минут матча 15-я ракетка мира, 31-летний Фабио, выполнил шесть подач навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов и допустил семь двойных ошибок. 34-летний Фернандо, занимающий 33-ю строчку мировой табели о рангах, сделал по пять эйсов и брейков, пять раз ошибившись при подаче. Итальянец сократил отставание в личных встречах игроков — 3:4. ﻿