Фабио Фоньини сыграет в финале соревнований в Бостаде
Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в финал турнира в Бостаде (Швеция), обыграв в трёх сетах испанца Фернандо Вердаско, — 6/1, 4/6, 7/5.
Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в финал турнира в Бостаде (Швеция), обыграв в трёх сетах испанца Фернандо Вердаско, — 6/1, 4/6, 7/5.
За 2 часа 17 минут матча 15-я ракетка мира, 31-летний Фабио, выполнил шесть подач навылет, реализовал восемь
В матче за титул соревнований SkiStar Swedish Open Фоньини сыграет либо с французом Ришаром Гаске, либо с Генри Лааксоненом из Швейцарии.