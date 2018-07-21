Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
35Бельгия выиграла бронзовые медали ЧМ-2018
18:25 (мск), источник: GoTennis.ru

Бухарест. Михаэла Бузарнеску не справилась с Петрой Мартич

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску не смогла пробиться в финал турнира в Бухаресте, проиграв в двух партиях хорватке Петре Мартич, — 4/6, 4/6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 25-я ракетка мира, 30-летняя Михаэла, сделала по одному эйсу и брейку, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 27-летняя Петра, занимающая 60-ю строчку мирового рейтинга, выполнила три подачи навылет, реализовала столько же брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. Хорватка вышла вперёд в личных встречах теннисисток — 2:1.

В финале соревнований BRD Bucharest Open Мартич сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с Полоной Херцог из Словении. ﻿

Анастасия Севастова на отказе соперницы прошла в финал турнира в Бухаресте
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али
СМИ: Футболист сборной России близок к переходу в «Монако»
СМИ: «Локомотив» предложил €8 млн за футболиста «Барселоны»
Футболисты, за которых платили больше и чаще остальных
«Хотели дать Сереже форму, чтобы сыграл». Игнашевич еще с ЦСКА
Слезы тысяч людей: в Алма-Ате простились с Теном
Марадона нашел дом в Минске за $ 20 млн с аэродромом. Так ли это
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка