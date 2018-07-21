Бухарест. Михаэла Бузарнеску не справилась с Петрой Мартич
Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску не смогла пробиться в финал турнира в Бухаресте, проиграв в двух партиях хорватке Петре Мартич, — 4/6, 4/6.
Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску не смогла пробиться в финал турнира в Бухаресте, проиграв в двух партиях хорватке Петре Мартич, — 4/6, 4/6.
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 25-я ракетка мира, 30-летняя Михаэла, сделала по одному эйсу и брейку, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 27-летняя Петра, занимающая 60-ю строчку мирового рейтинга, выполнила три подачи навылет, реализовала столько же
В финале соревнований BRD Bucharest Open Мартич сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с Полоной Херцог из Словении.