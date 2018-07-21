Бухарест. Михаэла Бузарнеску не справилась с Петрой Мартич

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 25-я ракетка мира, 30-летняя Михаэла, сделала по одному эйсу и брейку, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 27-летняя Петра, занимающая 60-ю строчку мирового рейтинга, выполнила три подачи навылет, реализовала столько же брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. Хорватка вышла вперёд в личных встречах теннисисток — 2:1.



В финале соревнований BRD Bucharest Open Мартич сыграет либо с латвийкой Анастасией Севастовой, либо с Полоной Херцог из Словении. ﻿