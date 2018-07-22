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09:48 (мск), источник: GoTennis.ru

Ситак и Эрлих выиграли парный турнир в Ньюпорте

Новозеландец Артём Ситак и израильтянин Йонатан Эрлих в финале парных соревнований Dell Technologies Hall of Fame Open одолели сальвадорца Марсело Аревало и мексиканца Мигеля Рейеса-Варелу — 6/1, 6/2.

За 53 минуты матча Йонатан и Артём сделали один эйс и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Марсело и Мигель один раз подали навылет и допустили две двойные ошибки.

Титул парного турнира в Ньюпорте принёс Ситаку и Эрлиху $30,190 призовых и 250 баллов рейтинга. ﻿

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