Ситак и Эрлих выиграли парный турнир в Ньюпорте

За 53 минуты матча Йонатан и Артём сделали один эйс и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Марсело и Мигель один раз подали навылет и допустили две двойные ошибки.



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