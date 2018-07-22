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09:50 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Хотел сняться с Уимблдона-2003

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился воспоминаниями о своих выступлениях на Уимблдоне.

«Первый титул я взял в 2003 году. Тогда я травмировал спину перед матчем четвёртого круга. Не знал, смогу ли продолжить матч, но быстро восстановился. В финале у меня было два матчбола, и мне не давала покоя мысль: “Через пару минут стану чемпионом”. Это было что-то невероятное.

Уимблдон-2009 был особенный. Мирка ждала ребёнка, а я только что взял титул “Ролан Гаррос”. На трибунах сидел Пит Сампрас, на которого я всегда ориентировался. Я долго не понимал, что делать с подачей Роддика, но в итога справился. Но, конечно, мне повезло», — цитирует Роджера Tennis World. ﻿

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