Роджер Федерер: Хотел сняться с Уимблдона-2003

«Первый титул я взял в 2003 году. Тогда я травмировал спину перед матчем четвёртого круга. Не знал, смогу ли продолжить матч, но быстро восстановился. В финале у меня было два матчбола, и мне не давала покоя мысль: “Через пару минут стану чемпионом”. Это было что-то невероятное.



Уимблдон-2009 был особенный. Мирка ждала ребёнка, а я только что взял титул “Ролан Гаррос”. На трибунах сидел Пит Сампрас, на которого я всегда ориентировался. Я долго не понимал, что делать с подачей Роддика, но в итога справился. Но, конечно, мне повезло», — цитирует Роджера Tennis World. ﻿