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11:55 (мск), источник: GoTennis.ru

Уимблдон экспериментирует с искусственным покрытием

Руководство Уимблдона проводит эксперименты с использованием синтетического покрытия.

«В идеальном мире хочется, чтобы на двух главных кортах проводилось больше, чем три матча в день. Но трава быстро изнашивается. Турнир длится две недели, но если убить корт за три дня, будет плохо.

Мы вкладываем много денег в разработку нового покрытия. Пытаемся разобраться, как искусственная трава влияет на игру. Когда-то травяные корты были очень популярны, но они вымирают из-за трудностей в уходе. Но скоро мы положим новое покрытие на нескольких тренировочных кортах», — цитирует представителя Уимблдона Тима Хенмана Daily Mail. ﻿

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