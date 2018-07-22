Уимблдон экспериментирует с искусственным покрытием
Руководство Уимблдона проводит эксперименты с использованием синтетического покрытия.
Руководство Уимблдона проводит эксперименты с использованием синтетического покрытия.
«В идеальном мире хочется, чтобы на двух главных кортах проводилось больше, чем три матча в день. Но трава быстро изнашивается. Турнир длится две недели, но если убить корт за три дня, будет плохо.
Мы вкладываем много денег в разработку нового покрытия. Пытаемся разобраться, как искусственная трава влияет на игру.