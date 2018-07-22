Уимблдон экспериментирует с искусственным покрытием

«В идеальном мире хочется, чтобы на двух главных кортах проводилось больше, чем три матча в день. Но трава быстро изнашивается. Турнир длится две недели, но если убить корт за три дня, будет плохо.



Мы вкладываем много денег в разработку нового покрытия. Пытаемся разобраться, как искусственная трава влияет на игру. Когда-то травяные корты были очень популярны, но они вымирают из-за трудностей в уходе. Но скоро мы положим новое покрытие на нескольких тренировочных кортах», — цитирует представителя Уимблдона Тима Хенмана Daily Mail. ﻿