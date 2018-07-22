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13:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка турнира Moscow River Cup

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований Moscow River Cup, которые пройдут с 22 по 29 июля в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Первый номер посева получила немка Юлия Гёргес, которая на старте выступит против словачки Виктории Кузьмовой. Под вторым номером посесяна хозяйка кортов Дарья Касаткина. Дарья сыграет против ещё одной россиянки Анны Калинской.

Третья ракетка турнира, латвийка Анастасия Севастова, в стартовом поединке выступит против француженки Полин Парментье. Четвёртой посеяна чешка Катержина Синякова, которая сыграет со своей соотечественницей Кристиной Плишковой.

Пятый номер посева — у беларуски Александры Соснович, которую ждёт поединок со шведкой Йоханной Ларссон, а шестой — у румынки Ирины-Камелии Бегу, которая поборется с хорваткой Петрой Мартич.

Седьмой ракеткой турнира стала француженка Ализе Корне. Она стартует матчем с немкой Лаурой Зигемунд. Восьмой номер посева достался эстонке Кайе Канепи. Она выступит против россиянки Веры Звонарёвой.

Получившая wild card Анастасия Потапова поборется с болгаркой Викторией Томовой.

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