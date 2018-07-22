Хелена Сукова: Никогда не думала, что достигну такого
Чешка Хелена Сукова прокомментировала своё введение в Зал теннисной славы.
Чешка Хелена Сукова прокомментировала своё введение в Зал теннисной славы.
«У чешского спорта очень мощная история, которая помогла мне на раннем этапе карьеры. Я росла в теннисной семье, где всегда были на слуху Кодеш и Навратилова.
Мне очень нравилось играть за сборную, в Туре, соревноваться с сильнейшими. Стать членом Зала слава — огромная честь. Никогда не думала, что достигну такого», — цитирует Сукову