Хелена Сукова: Никогда не думала, что достигну такого

«У чешского спорта очень мощная история, которая помогла мне на раннем этапе карьеры. Я росла в теннисной семье, где всегда были на слуху Кодеш и Навратилова.



Мне очень нравилось играть за сборную, в Туре, соревноваться с сильнейшими. Стать членом Зала слава — огромная честь. Никогда не думала, что достигну такого», — цитирует Сукову пресс-служба Тура. ﻿