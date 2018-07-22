Ализе Корне выиграла турнир в Гштааде
48-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне, в финале соревнований Ladies Championship Gstaad одолела люксембурженку Мэнди Минеллу, занимающую 226-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (6).
48-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне, в финале соревнований Ladies Championship Gstaad одолела люксембурженку Мэнди Минеллу, занимающую 226-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (6).
За 2 часа матча Ализе реализовала пять
Титул турнира в Гштааде стал для Корне первым в сезоне и шестым в карьере, принеся ей 43,000 и 280 баллов рейтинга.