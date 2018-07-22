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14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
14:52 (мск), источник: GoTennis.ru

Ализе Корне выиграла турнир в Гштааде

48-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне, в финале соревнований Ladies Championship Gstaad одолела люксембурженку Мэнди Минеллу, занимающую 226-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (6).

За 2 часа матча Ализе реализовала пять брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Тогда как Мэнди сделала два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу француженки.

Титул турнира в Гштааде стал для Корне первым в сезоне и шестым в карьере, принеся ей 43,000 и 280 баллов рейтинга. ﻿

Ализе Корне выиграла турнир в Гштааде
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