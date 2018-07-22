Ализе Корне выиграла турнир в Гштааде

За 2 часа матча Ализе реализовала пять брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Тогда как Мэнди сделала два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу француженки.



Титул турнира в Гштааде стал для Корне первым в сезоне и шестым в карьере, принеся ей 43,000 и 280 баллов рейтинга. ﻿