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21:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касаткина и Звонарева сыграют в Москве

На кортах Национального теннисного центра на Ленинградском шоссе стартует новый турнир WTA — Moscow River Cup.

Источник: Спорт-Экспресс

Раньше этот турнир проходил в шведском Бастаде, игрался на грунте и в разное время привлекал теннисисток калибра Серены Уильямс и Каролин Возняцки, правда, не в пиковые времена их карьеры. Позже у шведских организаторов с проведением состязаний возникли трудности, и одновременно появилась заинтересованность провести подобный турнир в Москве. Инициатор этой идеи Александр Островский, ставший директором Moscow River Cup, рассказывал, что их заявка выиграла конкурс в Женской теннисной ассоциации, и Россия получила третий турнир уровня WTA — после Кубка Кремля и St. Petersburg Ladies Trophy.

МОСКВА УВИДИТ ГЕРГЕС И КАСАТКИНУ

В отличие от них Кубок Москвы-реки имеет категорию International — она ниже, чем Premier, но очень солидный для своего статуса призовой фонд — 750 000 долларов. Москва принимает заключительный грунтовый турнир в этом году: уже со следующей недели все начинают играть на харде и готовиться к US Open. И при этом организаторам удалось собрать шикарный состав участниц.

Московская публика сможет вновь увидеть победительницу Кубка Кремля Юлию Гергес, только теперь уже в статусе полуфиналистки Уимблдона. Не прошло еще и двух недель, как улыбчивая немецкая теннисистка вошла в квартет сильнейших на турнире «Большого шлема», где уступила только Серене Уильямс. Едет в Москву и первая ракетка России, четвертьфиналистка Roland Garros и Уимблдона Дарья Касаткина. Катерина Синякова, чемпионка Парижа и Уимблдона в парном разряде, хоть и играет за Чехию, но благодаря русскому папе отлично говорит по-русски и готовится порадовать российскую публику. Анастасия Севастова и Ализе Корне в воскресенье выиграли турниры в Бухаресте и Гштааде. И имена Александры Соснович, Ирины-Камелии Бегу, Кайи Канепи и Юханны Ларссон кое-что скажут любителям тенниса.

БЕЗ ВЕСНИНОЙ, НО СО ЗВОНАРЕВОЙ

Увы, снялась с турнира из-за травмы Елена Веснина. Но в основной сетке осталось шесть других российских теннисисток. Уже в первом круге состоится первое дерби — Касаткина, «посеянная» второй, встретится с Анной Калинской. Wild card получила Вера Звонарева. Неужели московская публика не соскучилась по игре этого выдающегося мастера? Еще одно специальное приглашение — у многообещающей Анастасии Потаповой, чемпионки юниорского Уимблдона-2016 и экс-первой ракетки мира среди юниорок.

Можно будет посмотреть в Москве и на одну из российских героинь Уимблдона нынешнего — Евгения Родина впервые дошла до четвертого круга на «Шлеме», а потом еще и сыграла в четвертьфинале на грунте в Швейцарии. Также зритель имеет шанс увидеть Наталью Вихлнянцеву, которая всегда с особым энтузиазмом играет дома, и самобытную Екатерину Александрову.

ПЕРВЫЙ ТУРНИР НА ВОЗДУХЕ

Одна из особенностей Moscow River Cup в том, что это — первый в истории российский турнир уровня WTA или ATP на открытом воздухе. Учитывая то, какая погода стоит этим летом в Москве, нужно готовиться, что матчи, особенно ранней стадии, будут частенько приостанавливаться, а зрителям придется спасаться от дождя. Уже в воскресенье внезапный и очень мощный ливень прервал несколько матчей квалификации и тренировки звездных участниц. Но все быстро закончилось, и турнирная жизнь возобновилась. К концу недели, впрочем, синоптики обещают только солнце и жару.

Открытые корты и связанные с ними сюрпризы — не единственная фишка Кубка Москвы-реки. Его организаторы уже устраивали множество турниров — от детских до крупного 100-тысячника ITF, а теперь впервые вышли на уровень WTA и хотят удивлять. Они уже анонсировали насыщенную программу Детского дня и концерт популярной исполнительницы после воскресного финала. Кто знает, что еще будет? Открывая церемонию жеребьевки, Островский подчеркнул, что очень надеется, что Moscow River Cup станет традиционным и будет проходить в российской столице каждый год. Пока же этот турнир только начинает писать свою историю. И каждый, кто доберется до НТЦ, может стать ее частью.

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