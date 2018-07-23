Касаткина и Звонарева стартуют на новом теннисном турнире в Москве

В число сеяных участниц московского турнира вошли немка Юлия Гёргес и сильнейшая российская теннисистка Дарья Касаткина, которые входят в первую двадцатку мирового рейтинга. Посев в Москве также получили Анастасия Севастова из Латвии, Михаэла Бузарнеску и Ирина-Камелия Бегу из Румынии, Лаура Зигемунд из Германии, чешка Катерина Синякова и Александра Саснович из Белоруссии.

Касаткина дошла до четвертьфинала на прошедшем Уимблдоне, повторив свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. В первом круге московского турнира она встретится с соотечественницей Анной Калинской.

Организаторы также предоставили нескольким участницам wild card, среди них — 33-летняя россиянка Вера Звонарева, победительница Открытого чемпионата Австралии 2012 года и Открытого чемпионата США в 2006 году (оба турнира — в парном разряде). Звонарева начнет турнир матчем с Кайей Канепи из Эстонии.

Должна была сыграть в Москве и олимпийская чемпионка Елена Веснина, но она снялась из-за травмы, которая не позволила ей выступить и на недавнем Уимблдоне. Из российских участниц на московском турнире также сыграют Екатерина Александрова, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Помимо одиночных соревнований, в течение недели пройдет также турнир в парном разряде, где первый номер посева получили Лидия Морозова из Белоруссии и россиянка Вероника Кудерметова, а также Анастасия Родионова из Австралии и еще одна российская теннисистка — Натела Дзаламидзе.

Турнир переехал из Швеции

Соревнование международной категории пройдет на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча на Ленинградском шоссе, призовой фонд составляет $750 тыс. Перед турниром на двух игровых кортах центра были установлены трибуны, на территории комплекса построены временные административные помещения и оснащена зона отдыха.

Московский турнир заменил в международном календаре соревнования, на протяжении последних девяти лет проходивших в шведском Бостаде. Призовой фонд московского турнира увеличен в три раза.