Александра Саснович победно стартовала на теннисном турнире в Москве

Сегодня в поединке 1/16 финала Саснович, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, встречалась со шведкой Йоханной Ларссон, у которой 77-я позиция, и победила в двух сетах — 6:1, 6:3. Для победы Александре Саснович понадобилось всего 55 минут.