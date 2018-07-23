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15:21 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович победно стартовала на теннисном турнире в Москве

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление на турнире в Москве (призовой фонд — $750 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке 1/16 финала Саснович, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, встречалась со шведкой Йоханной Ларссон, у которой 77-я позиция, и победила в двух сетах — 6:1, 6:3. Для победы Александре Саснович понадобилось всего 55 минут.

Турнир Moscow River Cup проводится впервые. Матчи проходят на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. Соревнования завершатся в воскресенье, 29 июля. Победительница одиночного разряда получит $163 тыс.

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