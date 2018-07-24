Федерер снялся с турнира в Торонто
Вторая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, снялся с Кубка Роджерса, который попеременно проводится в Торонто и Монреале.
Вторая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, снялся с Кубка Роджерса, который попеременно проводится в Торонто и Монреале.
В 2017 году в Монреале Федерер уступил немцу Александру Звереву, который в 2018 году в Торонто будет защищать титул.
«Я очень разочарован, что не сыграю на Кубке Роджерса этим летом. Я провёл незабываемое время в Монреале в прошлом году и всегда с большим удовольствием играю перед канадскими болельщиками, но планирование сезона является ключом к моему долголетию в спорте, поэтому я с сожалением принял решение отказаться от участия в турнире в Торонто в этом году», — цитирует Федерера
Федерер — единственный игрок топ-20 рейтинга АТР, который не выступит на Кубке Роджерса 2018 в Торонто. Далее Федерер планирует принять участие в турнире в Цинцинатти, который выигрывал 7 раз, а в прошлом году пропустил