Федерер снялся с турнира в Торонто

В 2017 году в Монреале Федерер уступил немцу Александру Звереву, который в 2018 году в Торонто будет защищать титул.

«Я очень разочарован, что не сыграю на Кубке Роджерса этим летом. Я провёл незабываемое время в Монреале в прошлом году и всегда с большим удовольствием играю перед канадскими болельщиками, но планирование сезона является ключом к моему долголетию в спорте, поэтому я с сожалением принял решение отказаться от участия в турнире в Торонто в этом году», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.