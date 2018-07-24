Текущие события
Футбол. Первый дивизион
23.07
Спартак-20
Авангард К0
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:00
ЧФР
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Шериф
Все события
Фоторепортажи
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
11Государство на страже шахмат
00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер снялся с турнира в Торонто

Вторая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, снялся с Кубка Роджерса, который попеременно проводится в Торонто и Монреале.

Источник: Reuters

В 2017 году в Монреале Федерер уступил немцу Александру Звереву, который в 2018 году в Торонто будет защищать титул.

«Я очень разочарован, что не сыграю на Кубке Роджерса этим летом. Я провёл незабываемое время в Монреале в прошлом году и всегда с большим удовольствием играю перед канадскими болельщиками, но планирование сезона является ключом к моему долголетию в спорте, поэтому я с сожалением принял решение отказаться от участия в турнире в Торонто в этом году», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.

Федерер — единственный игрок топ-20 рейтинга АТР, который не выступит на Кубке Роджерса 2018 в Торонто. Далее Федерер планирует принять участие в турнире в Цинцинатти, который выигрывал 7 раз, а в прошлом году пропустил из-за травмы спины.

 «На колени перед Украиной». Украинские СМИ «оторвались» после победы Усика
Черчесов взял автограф у Путина и остался крайне доволен случившимся после
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА
«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Виллиана
Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей «Ювентуса»
Беларусь или Словакия. С кем «Зенит» сыграет в Лиге Европы
«Почему форма красно-белая?!». «Локо» встретился с болельщиками
Непомнящий: Пошел на чемпионат мира — а футбола не было
Шестикратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка