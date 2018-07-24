Функционер ATP: Мы хотим, чтобы игроки зарабатывали больше

«Мы хотим, чтобы игроки зарабатывали больше, при этом затрачивая меньше денег на участие в турнирах. Призовых должны позволять нормально жить не только участникам Топ-100. Это число довольно увеличиться до 300 человек. Это наша цель.



Все матчи “Челленджеров” будут приносить очки и деньги. Сейчас в квалификациях нет призовых и бесплатных отелей. Мы изменим это. Также сократим количество игроков в рейтинге, но оставим возможность перехода от ITF к “Челленджерам” и дальше. Все восприняли эту реформу с большим энтузиазмом», — цитирует Росса ESPN. ﻿