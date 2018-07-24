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09:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Моя цель — повторить достижение Штеффи Граф

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о себе.

Источник: РИА "Новости"

«Уже давно моя цель — повторить достижение немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая в 1988 году собрала все трофеи турниров “Большого шлема” и выиграла Олимпийский турнир в Сеуле. Как узнала, что Штеффи Граф за один год выиграла все турниры “Большого шлема” и Олимпиаду, я решила, что хочу так же. Тогда уже автоматически станешь первой ракеткой мира. Мне было лет девять, я услышала это и сказала, что я тоже так хочу.

Когда мне было 17 лет, я сфотографировалась с Рафаэлем Надалем на US Open. Тогда я его увидела во второй раз, а в первый я сфотографировала его попу и выставила в Instagram. Это была моя первая фотография в социальных сетях. Все говорят, что Надаль больше всех предан теннису, что только им и живет. По нему видно, что он будет играть, пока все части тела не отвалятся. И я этому рада. Потому что, честно, я буду рыдать, когда он будет заканчивать карьеру. Я выросла на его теннисе, я сейчас смотрю и вдохновляюсь тем, как он играет. Я топ-спин у него переняла. Мало девочек крутят мяч. Меня спрашивают, как так. Я говорю, что с детства смотрю мужской теннис и всегда смотрю Надаля», — цитирует Дарью Sportbox. ﻿

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