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13:31 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: В юниорские годы я был середняком

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился воспоминаниями о раннем этапе своей карьеры.

Источник: AP 2018

«В 10, 14 или даже 16 лет я не был особо талантливым. В те годы я был обычным середняком. Но в 1998 году я выиграл юниорский Уимблдон и стал увереннее. Тогда я удивлялся, что могу побеждать ребят из Топ-100.

Тогда я всё время следил за кумирами: Беккером, Эдбергом и Сампрасом. Хотел подражать им, но не верил, что выйду на такой уровень», — цитирует Роджера Give me Sport. ﻿

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