Роджер Федерер: В юниорские годы я был середняком

«В 10, 14 или даже 16 лет я не был особо талантливым. В те годы я был обычным середняком. Но в 1998 году я выиграл юниорский Уимблдон и стал увереннее. Тогда я удивлялся, что могу побеждать ребят из Топ-100.



Тогда я всё время следил за кумирами: Беккером, Эдбергом и Сампрасом. Хотел подражать им, но не верил, что выйду на такой уровень», — цитирует Роджера Give me Sport. ﻿