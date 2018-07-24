Екатерина Александрова покидает турнир Moscow River Cup

За 1 час 8 минут матча Екатерина сделала один эйс и один брейк, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Ирина реализовала пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.



Во втором круге турнира Moscow River Cup Барэ сыграет или с латвийкой Анастасией Севастовой, или с француженкой Полин Парментье. ﻿