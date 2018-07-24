Екатерина Александрова покидает турнир Moscow River Cup
98-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова, на старте соревнований в Москве уступила румынке Ирине Барэ, занимающей 140-е место мирового рейтинга, — 0/6, 3/6.
98-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова, на старте соревнований в Москве уступила румынке Ирине Барэ, занимающей 140-е место мирового рейтинга, — 0/6, 3/6.
За 1 час 8 минут матча Екатерина сделала один эйс и один брейк, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Ирина реализовала пять
Во втором круге турнира Moscow River Cup Барэ сыграет или с латвийкой Анастасией Севастовой, или с француженкой Полин Парментье.