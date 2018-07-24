Пляжный теннис может стать показательным видом спорта на Олимпиаде 2024 года

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, пляжный теннис будет одной из дисциплин на Олимпиаде 2024 года. В Международный олимпийский комитет со стороны французской стороны было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос предоставления пляжному теннису статуса показательного вида спорта», — сказал Тарпищев.

По словам члена МОК, сейчас в мире пляжный теннис развивают 62 страны, что позволяет этому виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу. «Это ведь даже больше стран, чем в хоккее», — заметил он.