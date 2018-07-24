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13:40 (мск), источник: ТАСС

Пляжный теннис может стать показательным видом спорта на Олимпиаде 2024 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может предоставить пляжному теннису статус показательного вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев.

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, пляжный теннис будет одной из дисциплин на Олимпиаде 2024 года. В Международный олимпийский комитет со стороны французской стороны было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос предоставления пляжному теннису статуса показательного вида спорта», — сказал Тарпищев.

По словам члена МОК, сейчас в мире пляжный теннис развивают 62 страны, что позволяет этому виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу. «Это ведь даже больше стран, чем в хоккее», — заметил он.

В России с 6 по 12 августа пройдет командный чемпионат мира по пляжному теннису. «У пляжного тенниса большие планы», — заметил главный тренер сборных команд России по пляжному теннису Дмитрий Вихарев, который напомнил, что этот вид спорта включен в программу Всемирных пляжных игр, которые пройдут в сентябре 2019 года в Сан-Диего (США).

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