Москва. Евгения Родина вышла во второй круг

За 56 минут матча Евгения сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Паула один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.



Во втором круге турнира в Москве Родина сыграет с беларуской Александрой Соснович. ﻿