Москва. Евгения Родина вышла во второй круг
84-я ракетка мира, российская теннисистка Евгения Родина, на старте соревнований Moscow River Cup одолела испанку Паулу Бадосю, занимающую 172-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/2.
84-я ракетка мира, российская теннисистка Евгения Родина, на старте соревнований Moscow River Cup одолела испанку Паулу Бадосю, занимающую 172-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/2.
За 56 минут матча Евгения сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Паула один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.
Во втором круге турнира в Москве Родина сыграет с беларуской Александрой Соснович.