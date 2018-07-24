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13:33 (мск), источник: GoTennis.ru

Москва. Евгения Родина вышла во второй круг

84-я ракетка мира, российская теннисистка Евгения Родина, на старте соревнований Moscow River Cup одолела испанку Паулу Бадосю, занимающую 172-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/2.

За 56 минут матча Евгения сделала один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Паула один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге турнира в Москве Родина сыграет с беларуской Александрой Соснович. ﻿

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