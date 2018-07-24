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13:50 (мск), источник: GoTennis.ru

Наталья Вихлянцева продолжает выступление в Москве

103-я ракетка мира, российская теннисистка Наталья Вихлянцева, на старте турнира Moscow River Cup одолела итальянку Дебору Кьезу, занимающую 159-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/0.

За 1 час 6 минут матча Наталья сделала один эйс и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Дебора один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге соревнований в Москве Вихлянцева сыграет или с немкой Юлией Гёргес, или со словачкой Викторией Кузьмовой. ﻿

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