Наталья Вихлянцева продолжает выступление в Москве

За 1 час 6 минут матча Наталья сделала один эйс и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Дебора один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.



Во втором круге соревнований в Москве Вихлянцева сыграет или с немкой Юлией Гёргес, или со словачкой Викторией Кузьмовой. ﻿