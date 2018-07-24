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15:18 (мск), источник: GoTennis.ru

Москва. Дарья Касаткина взяла верх над Анной Калинской

13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, на старте турнира Moscow River Cup одолела Анну Калинскую, занимающую 143-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/1.

За 54 минуты матча Дарья сделала два эйса и семь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Анна реализовала два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу Касаткиной.

Во втором круге соревнований Дарья сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении. ﻿

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