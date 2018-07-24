Москва. Дарья Касаткина взяла верх над Анной Калинской

За 54 минуты матча Дарья сделала два эйса и семь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Анна реализовала два брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу Касаткиной.



Во втором круге соревнований Дарья сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении. ﻿