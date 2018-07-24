Москва. Дарья Касаткина взяла верх над Анной Калинской
13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, на старте турнира Moscow River Cup одолела Анну Калинскую, занимающую 143-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/1.
13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, на старте турнира Moscow River Cup одолела Анну Калинскую, занимающую 143-е место мирового рейтинга, — 6/1, 6/1.
За 54 минуты матча Дарья сделала два эйса и семь брейков, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Анна реализовала два
Во втором круге соревнований Дарья сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.