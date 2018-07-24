Moscow River Cup. Валентина Ивахненко сыграет во втором круге
199-я ракетка мира, российская теннисистка Валетина Ивахненко, на старте турнира в Москве одолела Данку Ковинич из Черногории, занимающую 141-е место мирового рейтинга, — 6/2, 7/5.
199-я ракетка мира, российская теннисистка Валетина Ивахненко, на старте турнира в Москве одолела Данку Ковинич из Черногории, занимающую 141-е место мирового рейтинга, — 6/2, 7/5.
За 1 час 47 минут матча Валентина реализовала шесть
Во втором круге соревнований Moscow River Cup Ивахненко сыграет или с гречанкой Валентини Грамматикопулу, или с россиянкой Варварой Флинк.