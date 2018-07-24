Moscow River Cup. Валентина Ивахненко сыграет во втором круге

За 1 час 47 минут матча Валентина реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Данка сделала по три эйса и брейка, дважды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу россиянки.



Во втором круге соревнований Moscow River Cup Ивахненко сыграет или с гречанкой Валентини Грамматикопулу, или с россиянкой Варварой Флинк. ﻿