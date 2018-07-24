Панова и Воскобоева стали четвертьфиналистками парного турнира в Москве

За 1 час 23 минуты матча Александра и Галина сделали два эйса и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Моник и Джессика реализовали один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.



В четвертьфинале парного турнира в Москве Панова и Воскобоева сыграют или с Ириной Барэ и Оксаной Калашниковой (Румыния/Грузия), или с Полиной Моновой и Мариной Заневской (Россия/Бельгия). ﻿