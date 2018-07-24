Дарья Касаткина: Мой аппетит растет, хочу стать первой в рейтинге

Источник: Спорт-Экспресс

В РОССИИ ВСЕГДА ОСОБАЯ АТМОСФЕРА

— Как вы отдохнули на Ибице после Уимблдона?

— Шикарно! Ездили туда с подругами, отлично провели время. Мне нужен был отдых, потому что в этом году я провела уже 50 матчей, много турниров… Сейчас я чувствую себя прекрасно.

— Какие ваши первые впечатления от нового московского турнира?

— Проведена большая и хорошая работа, здесь очень приятно находиться. Все игроки, с кем я разговаривала, очень довольны. Видно, что организаторы вкладывают душу, очень стараются, чтобы провести этот турнир гладко.

— Сравните московский грунт с тем, что стелят на других турнирах.

— Европейский грунт, конечно, топовый, но здесь на центральном корте он тоже очень хороший, разница не такая большая. Мне понравилось, я не чувствовала, что было много ям или чего-то такого.

— Какие мысли у вас после победы над Калинской? Вы довольны своей игрой?

— Да, мне показалось, что я играла неплохо, хотя Аня не показала своего лучшего уровня. Все, что требовалось от меня, я сделала.

— Чем отличается турнир в Москве от других из той же категории?

— Для нас играть дома — это особая история, я всегда рада выступать в своей стране. Здесь особая атмосфера, иностранцы этого не чувствуют. Но когда они приезжают играть в свои страны, для них тоже все по-особенному.

МОЙ ТЕННИС СТАЛ МЕНЬШЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ СОПЕРНИКА

— Ваша следующая соперница — Тамара Зиданшек. Вы что-то о ней знаете?

— Вообще ничего. В первый раз о ней слышу.

— Ваш теннис вообще зависит от соперника или вы думаете только о своей игре?

— Раньше сильно зависел, а сейчас стараюсь фокусироваться только на своей игре вне зависимости от того, кто на другой стороне. Иногда какие-то моменты в тактике и подготовке играют роль, но отталкиваюсь только от себя.

— Вам комфортнее играть в статусе фаворита или андердога?

— Всегда было проще играть с фаворитами. Когда я выхожу, мне нечего терять, от меня ничего не ждут. Сейчас ситуация немного поменялась, мне нужно адаптироваться и начинать дружить со своей головой, не думать о том, фаворит я или нет. Я должна выходить с мыслью, что все зависит только от меня.

— Сравните этот турнир с двумя другими российскими: Кубком Кремля и соревнованиями в Санкт-Петербурге.

— Я этот турнир еще не успела до конца понять. Все-таки в Питере я была три раза, а в Москве — не помню даже сколько раз. Но могу уже сейчас сказать: непривычно играть домашний турнир на улице, потому что обычно мы всегда играем в зале.

— Вы впервые вышли в четвертьфинал Уимблдона. Что вы изменили в игре, чтобы улучшить свои результаты на траве?

— Мне многие говорили, что моя игра не подходит для травы, но тренер сразу сказал: «Даш, твоя игра идеально подходит, все получится». Я со временем поняла, что мне, во-первых, очень нравится на траве находиться, сама атмосфера, а, во-вторых, мне нравится играть на траве. Ее нужно чувствовать, там реально нужно действовать разнообразно: резаные удары, выходы к сетке, обводящие удары — это то, что я люблю. Я чувствую, что мой уровень повышается.

ПРОБЛЕМЫ С ТРАВОЙ РЕШЕНЫ

— Вы сейчас несколько раз за месяц смените покрытие: с грунта на траву, потом опять на грунт, но уже сейчас начинается американский хард. Как с этим справляетесь?

— Это интересный опыт, у меня такого раньше не было, посмотрим, как получится. Переходить с грунта на хард намного проще, чем с харда на грунт, проблем быть не должно. А сейчас я играю турнир дома, поэтому мне все равно, на каком он покрытии. К разным покрытиям я по-разному укрепляю тело, работаем на разные группы мышц.

— Саша Зверев говорил, что ему не важно, на каком покрытии играть, нужно лишь найти свои удары и все будет хорошо. Для вас так же или разница между покрытиями большая?

— Раньше у меня были проблемы с травой, а сейчас, наверное, соглашусь со Зверевым. Мне почти все равно на каком покрытии играть, это приходит с опытом.

— Вы сейчас все чаще выходите на корт в статусе фаворита. Вы по-прежнему идете от матча к матчу или уже перед турнирами рассчитываете, до какой стадии можете добраться?

— Я никогда не загадываю наперед, всегда концентрируюсь на конкретном сопернике, потому что иначе начинается лишнее давление на саму себя, а это не нужно.

— Как ваша стратегия выступления на турнирах поменялась с тех пор, как вы поднялись в рейтинге?

— Я всегда старалась играть только самые главные и престижные турниры, и это не изменилось, потому что организм человека не железный и нужно иногда отдыхать психологически и физически. Я продолжу правильно строить календарь.

ПЛАКАЛА, КОГДА АРГЕНТИНА ПРОИГРАЛА

— Недавно в России завершился чемпионат мира по футболу. Сильно расстроились, когда Аргентина проиграла?

— Я плакала. Это был кошмар. У меня есть майка с фамилией Месси, я очень расстроилась, когда они проиграли французам, тем более, что они вели 2:1. Победа была близко, но в то же время очень далеко.

— Когда Россия проиграла Хорватии, расстроились сильнее?

— Тоже очень расстроилась, но, с другой стороны, была гордость за страну. Жаль, что меня в этот момент не было в Москве, я хотела вкусить эту атмосферу.

— Какой вид спорта более непредсказуем: футбол или теннис?

— Думаю, все-таки теннис, потому что у нас одно очко может перевернуть весь ход матча. В футболе, если ты ведешь 1:0, то при правильной тактике можно удержать счет, а в теннисе счет удержать нельзя. Сколько раз на турнирах «Большого шлема» со счета 0:2 по сетам отыгрывались и побеждали.

— Ваш брат Александр Бублик говорил мне, что не может смотреть теннис больше 10 минут. А вы смотрите теннис?

— Я приехала после Уимблдона на отдых, но смотрела все полуфиналы и финалы. Я вообще стараюсь все матчи смотреть. Я не могу не смотреть теннис, обожаю это, особенно мужской, но на «Шлемах» женские матчи тоже смотрю. Я всем сердцем люблю теннис с детства.

— Некоторые ваши коллеги включая Алену Остапенко были в субботу на боксерском поединке Александра Усика и Мурата Гассиева. Вам это не интересно?

— Меня в этот момент в Москве не было, но если честно — да, мне бокс не очень интересен. Кроме тенниса я увлекаюсь футболом, смотрю все матчи «Барселоны» и на чемпионате мира я почти ни одного матча не пропустила.

— За последние 12 месяцев вы сильно прибавили в рейтинге. Вы чувствуете, что готовы к следующему шагу?