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09:00 (мск), источник: ТАСС

Южный вышел во второй круг теннисного турнира в Атланте

ТАСС, 25 июля. Российский теннисист Михаил Южный обыграл американца Эмиля Райнберга в первом круге турнира в Атланте. Призовой фонд соревнований составляет $668 тыс.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 36-летнего россиянина. Ранее теннисисты не играли между собой на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Во втором круге россиянин встретится представителем Германии Мишей Зверевым, который посеян в Атланте под седьмым номером. Южный номера посева не имеет.

Российский теннисист находится на 102-й строчке мужского рейтинга. За свою карьеру он 10 раз становился победителем турниров ATP.

Турнир в Атланте завершится 30 июля. Действующим победителем является американец Джон Изнер.

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