Южный вышел во второй круг теннисного турнира в Атланте
ТАСС, 25 июля. Российский теннисист Михаил Южный обыграл американца Эмиля Райнберга в первом круге турнира в Атланте. Призовой фонд соревнований составляет $668 тыс.
ТАСС, 25 июля. Российский теннисист Михаил Южный обыграл американца Эмиля Райнберга в первом круге турнира в Атланте. Призовой фонд соревнований составляет $668 тыс.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 36-летнего россиянина. Ранее теннисисты не играли между собой на турнирах под эгидой Ассоциации
Во втором круге россиянин встретится представителем Германии Мишей Зверевым, который посеян в Атланте под седьмым номером. Южный номера посева не имеет.
Российский теннисист находится на 102-й строчке мужского рейтинга. За свою карьеру он 10 раз становился победителем турниров ATP.
Турнир в Атланте завершится 30 июля. Действующим победителем является американец Джон Изнер.