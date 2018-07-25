Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге в сентябре

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь хочу сказать спасибо за прекрасную атмосферу, здесь всегда приятно играть. Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру, время пришло, это очень волнительный момент. Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», — сказал Южный.

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36-летний россиянин занимает 105-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 16 по 23 сентября.

Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP. Также российский теннисист завоевал девять трофеев в парном разряде. Южный дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).