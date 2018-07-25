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09:26 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Михаил Южный завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге в сентябре

ТАСС, 25 июля. Российский теннисист Михаил Южный объявил о том, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в Санкт-Петербурге. Об этом он сказал в микрофон на корте после победного матча первого круга на турнире в Атланте (США) против американца Эмиля Райнберга.

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь хочу сказать спасибо за прекрасную атмосферу, здесь всегда приятно играть. Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру, время пришло, это очень волнительный момент. Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», — сказал Южный.

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36-летний россиянин занимает 105-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 16 по 23 сентября.

Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP. Также российский теннисист завоевал девять трофеев в парном разряде. Южный дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Лучший результат — полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010). Также россиянин доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008), Франции (2010) и на Уимблдоне (2012).

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