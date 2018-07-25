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11:03 (мск), источник: БЕЛТА

Пучек: Говорить об участии Азаренко в матче Кубка Федерации с Германией пока рано

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорить об участии Виктории Азаренко в февральском матче против команды Германии еще рано. Об этом сказала журналистам капитан теннисной сборной Беларуси Татьяна Пучек после жеребьевки ¼ финала Кубка Федерации, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2018

Как отметила Татьяна Пучек, до матча в Германии еще очень много времени, поэтому в этом году вряд ли нужно рассуждать о том, кто конкретно выйдет на корт в феврале 2019 года. Капитан белорусской команды сообщила, что в начале будущего года ведущие белорусские теннисистки проведут несколько турниров, в частности открытый чемпионат Австралии, после чего пройдет тренировочный сбор в Минске, а затем команда отправится в Германию на матч Кубка Федерации.

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В феврале 2018 года также на стадии ¼ финала командного чемпионата планеты сборные Беларуси и Германии встречались в Минске, тогда успех был на стороне немецких теннисисток — 3:2. В сборной Беларуси на корт «Чижовка-Арены» выходили Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова. В составе гостей не было двух ведущих теннисисток — Ангелики Кербер и Юлии Гергес, но, тем не менее, немки сумели победить. Теперь белоруски намерены взять реванш в матче, который пройдет 9—10 февраля на площадке соперниц. Победитель этой встречи сыграет в полуфинале с лучшей командой пары США — Австралия. Составы других четвертьфинальных пар: Чехия — Румыния, Бельгия — Франция.

В решающем матче нынешнего розыгрыша Кубка Федерации 10—11 ноября теннисистки Чехии примут в Праге сборную США.

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