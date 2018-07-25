Пучек: Говорить об участии Азаренко в матче Кубка Федерации с Германией пока рано

Как отметила Татьяна Пучек, до матча в Германии еще очень много времени, поэтому в этом году вряд ли нужно рассуждать о том, кто конкретно выйдет на корт в феврале 2019 года. Капитан белорусской команды сообщила, что в начале будущего года ведущие белорусские теннисистки проведут несколько турниров, в частности открытый чемпионат Австралии, после чего пройдет тренировочный сбор в Минске, а затем команда отправится в Германию на матч Кубка Федерации.