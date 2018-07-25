Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации

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В июне стало известно, что 36-летняя Уильямс в разговоре с допинг-офицером обвинила его в предвзятом отношении из-за слишком частых проверок на допинг. Тогда тестирование проводило Американское антидопинговое агентство.

«И снова этот день настал — день “случайных” допинг- тестов, и снова его прохожу я, — написала спортсменка. — Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».

Уильямс в январе возобновила карьеру после родов. С начала года она сдала пять допинг-тестов, и ни один из них не показал положительного результата.