Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации
ТАСС, 25 июля. Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации и в предвзятом отношении к себе. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
ТАСС, 25 июля. Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации и в предвзятом отношении к себе. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
В июне стало известно, что 36-летняя Уильямс в разговоре с
«И снова этот день настал — день “случайных” допинг- тестов, и снова его прохожу я, — написала спортсменка. — Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».
Уильямс в январе возобновила карьеру после родов. С начала года она сдала пять
На счету Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319).