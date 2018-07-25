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11:23 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации

ТАСС, 25 июля. Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации и в предвзятом отношении к себе. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Источник: Reuters

В июне стало известно, что 36-летняя Уильямс в разговоре с допинг-офицером обвинила его в предвзятом отношении из-за слишком частых проверок на допинг. Тогда тестирование проводило Американское антидопинговое агентство.

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«И снова этот день настал — день “случайных” допинг- тестов, и снова его прохожу я, — написала спортсменка. — Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».

Уильямс в январе возобновила карьеру после родов. С начала года она сдала пять допинг-тестов, и ни один из них не показал положительного результата.

На счету Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319).

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