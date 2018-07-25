Тарпищев хотел бы, чтобы Южный изменил решение о завершении карьеры
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев хотел бы, чтобы россиянин Михаил Южный продолжил профессиональную карьеру после турнира в
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев хотел бы, чтобы россиянин Михаил Южный продолжил профессиональную карьеру после турнира в
36-летний теннисист на корте после победного матча первого круга на турнире в Атланте (США) против американца Эмиля Райнберга объявил, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в
«Михаил одержал немало имиджевых побед, благодаря ему сборная России впервые выиграла Кубок Дэвиса, он настоящий патриот, — отметил Тарпищев. — Но наступают моменты, когда нужно принимать решение, тем более его преследуют травмы. Правильно он поступает или нет, мы увидим позднее, но я хотел бы, чтобы он сыграл еще, но это его выбор, с ним надо считаться. Например, Джокович недавно выпал почти на год, но сейчас снова начал играть на своем уровне, поэтому желаем Южному спортивного долголетия».
Россиянин занимает 105-е место в рейтинге Ассоциации
Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP. Также российский теннисист завоевал девять трофеев в парном разряде. Южный дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). Всего за карьеру он заработал более $14 млн призовых.
В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Лучший результат — полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010). Также россиянин доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008), Франции (2010) и на Уимблдоне (2012).