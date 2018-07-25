Тарпищев хотел бы, чтобы Южный изменил решение о завершении карьеры

Источник: РИА "Новости"

36-летний теннисист на корте после победного матча первого круга на турнире в Атланте (США) против американца Эмиля Райнберга объявил, что завершит карьеру в сентябре, после турнира в Санкт-Петербурге.

«Михаил одержал немало имиджевых побед, благодаря ему сборная России впервые выиграла Кубок Дэвиса, он настоящий патриот, — отметил Тарпищев. — Но наступают моменты, когда нужно принимать решение, тем более его преследуют травмы. Правильно он поступает или нет, мы увидим позднее, но я хотел бы, чтобы он сыграл еще, но это его выбор, с ним надо считаться. Например, Джокович недавно выпал почти на год, но сейчас снова начал играть на своем уровне, поэтому желаем Южному спортивного долголетия».

Россиянин занимает 105-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 16 по 23 сентября.

Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP. Также российский теннисист завоевал девять трофеев в парном разряде. Южный дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). Всего за карьеру он заработал более $14 млн призовых.