Москва. Кудерметова и Морозова проиграли на старте парного турнира
Россиянка Вероника Кудерметова и беларуска Лидия Морозова в первом круге соревнований Moscow River Cup уступили японке Рике Фудживаре и Дарии Юрак — 4/6, 5/7.
Россиянка Вероника Кудерметова и беларуска Лидия Морозова в первом круге соревнований Moscow River Cup уступили японке Рике Фудживаре и Дарии Юрак — 4/6, 5/7.
За 1 час 25 минут матча Вероника и Лидия сделали по два эйса и брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Рика и Дария реализовали четыре
В четвертьфинале парного турнира в Москве Фудживара и Юрак сыграют с украинкой Катериной Козловой и россиянкой Натальей Вихлянцевой.