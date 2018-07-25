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13:47 (мск), источник: GoTennis.ru

Москва. Кудерметова и Морозова проиграли на старте парного турнира

Россиянка Вероника Кудерметова и беларуска Лидия Морозова в первом круге соревнований Moscow River Cup уступили японке Рике Фудживаре и Дарии Юрак — 4/6, 5/7.

За 1 час 25 минут матча Вероника и Лидия сделали по два эйса и брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Рика и Дария реализовали четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале парного турнира в Москве Фудживара и Юрак сыграют с украинкой Катериной Козловой и россиянкой Натальей Вихлянцевой. ﻿

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