Москва. Кудерметова и Морозова проиграли на старте парного турнира

За 1 час 25 минут матча Вероника и Лидия сделали по два эйса и брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Рика и Дария реализовали четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.



В четвертьфинале парного турнира в Москве Фудживара и Юрак сыграют с украинкой Катериной Козловой и россиянкой Натальей Вихлянцевой. ﻿