Серена Уильямс заподозрила допинг-офицеров в краже ее ДНК

Источник: Reuters

«И снова этот день настал — день “случайных” допинг- тестов, и снова его прохожу я, — написала Уильямс. — Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».

На пост спортсменки один из фанатов предположил, что, возможно, допинг-офицеры попросту крадут ее ДНК с целью использовать его для теннисного будущего.

«Я подумала буквально о том же», — написала Уильямс в ответ.