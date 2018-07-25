Серена Уильямс заподозрила допинг-офицеров в краже ее ДНК
Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации по отношении к ней. Заявление она сделала в своем твиттере.
Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации по отношении к ней. Заявление она сделала в своем твиттере.
«И снова этот день настал — день “случайных” допинг- тестов, и снова его прохожу я, — написала Уильямс. — Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».
На пост спортсменки один из фанатов предположил, что, возможно,
«Я подумала буквально о том же», — написала Уильямс в ответ.
В июне Уильямс уже обвиняла