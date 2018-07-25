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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Серена Уильямс заподозрила допинг-офицеров в краже ее ДНК

Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации по отношении к ней. Заявление она сделала в своем твиттере.

Источник: Reuters

«И снова этот день настал — день “случайных” допинг- тестов, и снова его прохожу я, — написала Уильямс. — Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».

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На пост спортсменки один из фанатов предположил, что, возможно, допинг-офицеры попросту крадут ее ДНК с целью использовать его для теннисного будущего.

«Я подумала буквально о том же», — написала Уильямс в ответ.

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В июне Уильямс уже обвиняла допинг-офицеров в «навязчивом преследовании», после того как представитель Антидопингового агентства США (USADA) явился к ней домой ранним утром 14 июня и отказался покидать дом без ее допинг-пробы, несмотря на то что помощник теннисистки объяснил ему, что спортсменка отсутствует.

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