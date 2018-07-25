Пора и честь знать: Южный уходит из тенниса

Источник: РИА "Новости"

Российский теннисист Михаил Южный объявил, что турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет с 17 по 23 сентября, станет последним в его карьере.

Читайте также Тарпищев хотел бы, чтобы Южный изменил решение о завершении карьеры

С резонансным заявлением 36-летний спортсмен выступил после победы над американцем Эмилем Рейнбергом в матче первого круга на турнире в Атланте (США). Михаил разгромил своего соперника со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась всего лишь час и 13 минут.

«Прежде всего, я хочу сказать спасибо за прекрасную атмосферу, здесь всегда приятно играть. Сейчас хотел бы объявить о том, что в этом году завершаю карьеру.

После US Open у меня будет один турнир. Время пришло, это очень волнительный момент, — сказал Южный в послематчевом интервью.

На уточняющий вопрос ведущего, спортсмен ответил, что последним в его профессиональной карьере станет турнир в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Open — 2018), который пройдет во втором по величине городе России в рамках серии ATP 250.

«Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю на домашнем турнире в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», — сказал Южный. Видео интервью спортсмена доступно в официальном твиттере Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором круге турнира в Атланте Южный встретится со своим тезкой — немцем с российскими корнями Мишей Зверевым.

Южный продемонстрировал настоящий пример теннисного долголетия. Спортсмен начал свою карьеру еще в далеком 1999 году, а в 1995-м он выступал в роли мальчика, который подавал мячи на матче между сборными России и США в рамках Кубка Дэвиса.

За свою долгую карьеру Южный стал победителем 19-ти турниров ATP. Десять раз он становился лучшим в одиночном разряде, девять — в парном.

На протяжении всей карьеры Михаил держал планку спортсмена мирового уровня. Теннисист 13 сезонов подряд заканчивал год в топ-50 мирового рейтинга (2002 — 2014).

Лучшая позиция в рейтинге ATP для Южного датируется 28 января 2008 года, тогда спортсмен взобрался на восьмую строчку. Сезон-2010 россиянин завершил на десятой позиции.

Читайте также Южный вышел во второй круг теннисного турнира в Атланте

Что касается турниров серии Большого шлема, то на всех четырех главных соревнованиях года Михаил доходил как минимум до четвертьфинала. Его лучшим результатом являются полуфиналы Открытого чемпионата США в 2006 и 2010 годах.

Наиболее значимым успехом спортсмена стали победы в Кубке Дэвиса. Сборная России дважды в истории становилась лучшей командой мира, и оба раза в составе «золотого» коллектива был Михаил.

За долгие годы спортивной карьеры Южный стал известен своей необычной манерой приветствовать зрителей после победных матчей. Михаил с приложенной к голове ракеткой отдает болельщикам рукой воинское приветствие. Возникшая спонтанно традиция связана с тем, что россиянин вырос в семье военного и с детства болеет за ЦСКА.

Подобное празднование успешных действий на спортивных аренах перенял у теннисиста нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба, который отмечал с помощью воинского приветствия свои голы на чемпионате мира.

На завершившемся десять дней назад мундиале форвард записал себе в актив три забитых мяча.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что хотел бы, чтобы спортсмен не завершал карьеру, однако уважает его решение.

«Михаил одержал немало имиджевых побед, благодаря ему сборная России впервые выиграла Кубок Дэвиса, он настоящий патриот.

Читайте также Российский теннисист Южный проиграл в первом круге Уимблдона

Но наступают моменты, когда нужно принимать решение, тем более его преследуют травмы. Правильно он поступает или нет, мы увидим позднее, но я хотел бы, чтобы он сыграл еще, но это его выбор, с ним надо считаться.

Например, Джокович недавно выпал почти на год, но сейчас снова начал играть на своем уровне, поэтому желаем Южному спортивного долголетия, — цитирует Тарпищева ТАСС.

На момент объявления о завершении карьеры Южный находился на 105-м месте в рейтинге ATP. Последнюю победу на турнире под эгидой организации спортсмен одержал четыре года назад в Валенсии.