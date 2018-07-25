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14:47 (мск), источник: GoTennis.ru

Монова и Заневская покидают парный турнир Moscow River Cup

Россиянка Полина Монова и бельгийка Марина Заневская на старте парного турнира в Москве уступили румынке Ирине Барэ и грузинке Оксане Калашниковой — 3/6, 6/1, 11:13.

За 1 час 18 минут матча Полина и Марина сделали один эйс и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Ирина и Оксана реализовали три брейк-пойнта, допустив девять двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований Moscow River Cup Барэ и Калашникова сыграют с Александрой Пановой и Галиной Воскобоевой (Россия/Казахстан). ﻿

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