Монова и Заневская покидают парный турнир Moscow River Cup

За 1 час 18 минут матча Полина и Марина сделали один эйс и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Ирина и Оксана реализовали три брейк-пойнта, допустив девять двойных ошибок.



В четвертьфинале соревнований Moscow River Cup Барэ и Калашникова сыграют с Александрой Пановой и Галиной Воскобоевой (Россия/Казахстан). ﻿