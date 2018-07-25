Монова и Заневская покидают парный турнир Moscow River Cup
Россиянка Полина Монова и бельгийка Марина Заневская на старте парного турнира в Москве уступили румынке Ирине Барэ и грузинке Оксане Калашниковой — 3/6, 6/1, 11:13.
Россиянка Полина Монова и бельгийка Марина Заневская на старте парного турнира в Москве уступили румынке Ирине Барэ и грузинке Оксане Калашниковой — 3/6, 6/1, 11:13.
За 1 час 18 минут матча Полина и Марина сделали один эйс и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Ирина и Оксана реализовали три
В четвертьфинале соревнований Moscow River Cup Барэ и Калашникова сыграют с Александрой Пановой и Галиной Воскобоевой (Россия/Казахстан).