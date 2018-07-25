Александрова и Родина покидают парный турнир в Москве

За 1 час 29 минут матча Екатерина и Евгения сделали один эйс и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Яна и Данка дважды подали навылет и реализовали четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.



В четвертьфинале парного турнира в Москве Сизикова и Ковинич сыграют со швейцаркой Ксенией Нолл и шведкой Йоханной Ларссон. ﻿