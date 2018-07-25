Маргарита Гаспарян завершила выступление в Наньчане
499-я ракетка мира, российская теннисистка Маргарита Гаспарян, во втором круге соревнований JiangXi Open уступила китаянке Чжан Шуай, занимающей 32-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.
499-я ракетка мира, российская теннисистка Маргарита Гаспарян, во втором круге соревнований JiangXi Open уступила китаянке Чжан Шуай, занимающей 32-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.
За 1 час 28 минут матча Маргарита реализовала три
В четвертьфинале турнира в Наньчане Шуай сыграет с китаянкой Чжу Линь.