Маргарита Гаспарян завершила выступление в Наньчане

За 1 час 28 минут матча Маргарита реализовала три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Чжан дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.



В четвертьфинале турнира в Наньчане Шуай сыграет с китаянкой Чжу Линь. ﻿