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16:13 (мск), источник: GoTennis.ru

Маргарита Гаспарян завершила выступление в Наньчане

499-я ракетка мира, российская теннисистка Маргарита Гаспарян, во втором круге соревнований JiangXi Open уступила китаянке Чжан Шуай, занимающей 32-е место мирового рейтинга, — 4/6, 1/6.

За 1 час 28 минут матча Маргарита реализовала три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Чжан дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

В четвертьфинале турнира в Наньчане Шуай сыграет с китаянкой Чжу Линь. ﻿

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