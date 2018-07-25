Потапова вышла в четвертьфинал турнира Moscow River Cup
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира Moscow River Cup в Москве, призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира Moscow River Cup в Москве, призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.
Получившая wild card турнира Потапова в среду в матче второго круга нанесла поражение чешке Кристине Плишковой — 6:4, 6:4. На корте теннисистки провели 1 час 32 минуты.
За выход в полуфинал россиянка поспорит со своей соотечественницей Валентиной Ивахненко.