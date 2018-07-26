Винус Уильямс: В 40 лет не буду выглядеть на свой возраст

«Я правда хочу сыграть на Олимпиаде через два года. Поставила перед собой такую цель. Участие в Играх — это потрясающий опыт. Надеюсь, что получу благословение на ещё один вызов. Конечно, тогда мне будет 40, но я не буду выглядеть на свой возраст», — приводит слова Винус InStyle. ﻿