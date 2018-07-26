Вихлянцева, Корне и Парментье устроили сюрприз детям в московской больнице
Участницы турнира Moscow River Cup Ализе Корне, Наталья Вихлянцева и Полин Парментье навестили детей, лечащихся от заболеваний почек, в московской больнице.
Участницы турнира Moscow River Cup Ализе Корне, Наталья Вихлянцева и Полин Парментье навестили детей, лечащихся от заболеваний почек, в московской больнице.
С неожиданным визитом в больницу теннисисткам помогла благотворительная организация «A Jersey For Life».
Вихлянцева, Корне и Парментье рассказали детям о себе, сфотографировались с ними и их родителями и подарили подарки.