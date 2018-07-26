Белоруска Александра Саснович вышла в ¼ финала теннисного турнира в Москве

Источник: РИА "Новости"

В поединке 1/8 финала Александра победила россиянку Евгению Родину (84) — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 мин.

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На старте соревнований Александра Саснович уверенно переиграла шведскую теннисистку Йоханну Ларссон (77) — 6:1, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет победитель матча между латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (20) и румынкой Ириной Марией Барэ (140).

В парном разряде этих соревнований белорусско-российский дуэт Лидия Морозова / Вероника Кудерметова выбыл из борьбы после первого раунда, уступив в двух сетах хорватско-японскому тандему Дарья Юрак / Рика Фудзивара — 4:6, 5:7.