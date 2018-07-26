Белоруска Александра Саснович вышла в ¼ финала теннисного турнира в Москве

В поединке 1/8 финала Александра победила россиянку Евгению Родину (84) — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 мин.
На старте соревнований Александра Саснович уверенно переиграла шведскую теннисистку Йоханну Ларссон (77) — 6:1, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет победитель матча между латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (20) и румынкой Ириной Марией Барэ (140).
В парном разряде этих соревнований белорусско-российский дуэт Лидия Морозова / Вероника Кудерметова выбыл из борьбы после первого раунда, уступив в двух сетах хорватско-японскому тандему Дарья Юрак / Рика Фудзивара — 4:6, 5:7.
Турнир Moscow River Cup проводится впервые, его призовой фонд составляет $750 тыс. Матчи проходят на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. Соревнования завершатся в воскресенье, 29 июля. Победительница одиночного разряда получит $163 тыс.