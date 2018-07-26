Анастасия Севастова прошла в ¼ финала турнира в Москве

Матч продлился 2 часа 8 минут. 20-я ракетка мира, 28-летняя Анастасия, сделала восемь брейков и три эйса, один раз ошибившись при подаче. 23-летняя Барэ, занимающая 140-ю позицию в мировой классификации, пять раз брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.