Анастасия Севастова прошла в ¼ финала турнира в Москве
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова преодолела барьер второго круга соревнований в Москве, обыграв в трёх сетах румынку Ирину Марию Барэ, — 6/2, 6/7 (5), 6/4.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова преодолела барьер второго круга соревнований в Москве, обыграв в трёх сетах румынку Ирину Марию Барэ, — 6/2, 6/7 (5), 6/4.
Матч продлился 2 часа 8 минут. 20-я ракетка мира, 28-летняя Анастасия, сделала восемь брейков и три эйса, один раз ошибившись при подаче. 23-летняя Барэ, занимающая 140-ю позицию в мировой классификации, пять раз брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.
В четвертьфинале турнира Moscow River Cup Севастова сыграет с Александрой Соснович из Беларуси.