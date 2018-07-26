Роджер Федерер: Мне нравится быть в центре внимания

«Порой мне необходим отдых от тенниса и всего, что окружает Тур. Я люблю находиться в центре внимания, но во время отпуска я рад не получать просьб о фото или автографе.

В целом, мне комфортно, когда за моей персоной следит много людей. Если за мной наблюдает так много поклонников, это значит, что я могу их мотивировать или вдохновлять, — приводит слова Федерера Tennis World.