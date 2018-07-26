Москва. Лаура Зигемунд стала участницей ¼ финала соревнований
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд преодолела барьер второго раунда турнира в Москве, победив в двух сетах украинку Катерину Козлову, — 6/0, 6/3.
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд преодолела барьер второго раунда турнира в Москве, победив в двух сетах украинку Катерину Козлову, — 6/0, 6/3.
За 1 час 4 минуты матча 217-я ракетка мира, 30-летняя Лаура, реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Moscow River Cup Зигемунд померится силами с победительницей игры словенки Тамары Зиданшек и россиянки Дарьи Касаткиной.