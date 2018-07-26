Москва. Лаура Зигемунд стала участницей ¼ финала соревнований

За 1 час 4 минуты матча 217-я ракетка мира, 30-летняя Лаура, реализовала пять брейк-пойнтов и выполнила три эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Козлова, занимающая 82-е место в мировой классификации, не подавала навылет и не допускала двойных ошибок. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.