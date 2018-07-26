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22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
17:29 (мск), источник: GoTennis.ru

Москва. Лаура Зигемунд стала участницей ¼ финала соревнований

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд преодолела барьер второго раунда турнира в Москве, победив в двух сетах украинку Катерину Козлову, — 6/0, 6/3.

За 1 час 4 минуты матча 217-я ракетка мира, 30-летняя Лаура, реализовала пять брейк-пойнтов и выполнила три эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Козлова, занимающая 82-е место в мировой классификации, не подавала навылет и не допускала двойных ошибок. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В четвертьфинале соревнований Moscow River Cup Зигемунд померится силами с победительницей игры словенки Тамары Зиданшек и россиянки Дарьи Касаткиной.

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