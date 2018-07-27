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11:50 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович без борьбы вышла в полуфинал турнира в Москве

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович стала первой полуфиналисткой теннисного турнира Moscow River Cup, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале Александра должна был встретиться с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, но она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

В полуфинале Александра Саснович встретится с победителем матча между немецкой теннисисткой Юлией Гергес и сербкой Ольгой Данилович.

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