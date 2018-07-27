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12:38 (мск), источник: GoTennis.ru

Юлия Гёргес выбыла из борьбы на турнире в Москве, уступив 187-й ракетке мира

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес не смогла преодолеть барьер ¼ финала соревнований в Москве, проиграв в двух сетах сербке Ольге Данилович, — 3/6, 3/6.

Матч продлился 1 час 16 минут. Десятая ракетка мира, 29-летняя Гёргес, один раз взяла подачу соперницы, совершила три эйса и пять двойных ошибок. 17-летняя Ольга, занимающая 187-ю строчку мировой табели о рангах, сделала четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В полуфинале турнира Moscow River Cup Данилович померится силами с Александрой Соснович из Беларуси.

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