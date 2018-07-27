Юлия Гёргес выбыла из борьбы на турнире в Москве, уступив 187-й ракетке мира

Матч продлился 1 час 16 минут. Десятая ракетка мира, 29-летняя Гёргес, один раз взяла подачу соперницы, совершила три эйса и пять двойных ошибок. 17-летняя Ольга, занимающая 187-ю строчку мировой табели о рангах, сделала четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.