Москва. Анастасия Потапова взяла верх над Валентиной Ивахненко
Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в полуфинал турнира в Москве, победив свою соотечественницу Валентину Ивахненко, — 1/6, 6/3, 6/2.
Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в полуфинал турнира в Москве, победив свою соотечественницу Валентину Ивахненко, — 1/6, 6/3, 6/2.
Матч продлился 1 час 36 минут. 17-летняя Анастасия, занимающая 204-е место в мировой классификацией, реализовала пять
В поединке за выход в финал соревнований Moscow River Cup Потапова сразится с победительницей игры немки Лауры Зигемунд и словенки Тамары Зиданшек.