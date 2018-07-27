Москва. Анастасия Потапова взяла верх над Валентиной Ивахненко

Матч продлился 1 час 36 минут. 17-летняя Анастасия, занимающая 204-е место в мировой классификацией, реализовала пять брейк-пойнтов и один раз ошибалась при подаче. 199-я ракетка мира, 25-летняя Валентина, четыре раза брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.