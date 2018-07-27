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14:52 (мск), источник: GoTennis.ru

Москва. Анастасия Потапова взяла верх над Валентиной Ивахненко

Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в полуфинал турнира в Москве, победив свою соотечественницу Валентину Ивахненко, — 1/6, 6/3, 6/2.

Матч продлился 1 час 36 минут. 17-летняя Анастасия, занимающая 204-е место в мировой классификацией, реализовала пять брейк-пойнтов и один раз ошибалась при подаче. 199-я ракетка мира, 25-летняя Валентина, четыре раза брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В поединке за выход в финал соревнований Moscow River Cup Потапова сразится с победительницей игры немки Лауры Зигемунд и словенки Тамары Зиданшек.

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