Подача на деда. Грабители шокировали Новака Джоковича

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Нападение на дом одинокого Радисавлевича произошло в ночь на 26 июля. Со слов потерпевшего, двое преступников в масках влезли в помещение через окно. Они потребовали у престарелого мужчины деньги, на что тот ответил отказом.

После этого бандиты вывезли Радисавлевича на находящееся неподалеку кукурузное поле и приковали наручниками к столбу электропередач. «Добычей» преступников стали 26 тысяч динаров (220 евро) и мобильный телефон.

85-летний дедушка провел на поле несколько часов и, возможно, все могло закончиться трагедией. Но помог случай. Менеджер местной коммунальной службы Владимир Стайич, проходивший мимо поля, услышал крики о помощи. Он обнаружил старика и немедленно вызвал полицию.

По словам главы местного муниципалитета Драгана Лазаревича, пострадавший Радисавлевич чувствует себя неважно, но его жизнь вне опасности. Полиция ведет расследование преступления.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ДЖОКОВИЧ

Подробности о выкупе сообщила Вера Митич, дочь Радисавлевича, которая в настоящее время находится в Монако. Митич — теща Новака Джоковича, а Радисавлевич — дедушка его супруги.

Непонятно, был ли целью преступников Джокович, самый популярный и богатый спортсмен Сербии. Состояние 31-летнего теннисиста, выигравшего за карьеру 13 турниров «Большого шлема», оценивается в 175 миллионов долларов. Скорее всего, бандиты знали обо всех родственных связях, а потому и сумму выкупа назвали соответствующую.

Семья Джоковича через пресс-службу выпустила краткий пресс-релиз, в котором сообщила, что не в состоянии давать никаких комментариев из-за шокового состояния, и поблагодарила всех причастных за спасение деда и оперативную реакцию на случившееся.

Кстати, в эти же дни от грабителей пострадал и Срджан Джокович, отец теннисиста. Со склада принадлежащего ему ресторана «Новак» в комплексе «Порт Белград» было похищено 110 стульев.

В КОМПАНИИ С ХАЛКОМ

В ноябре 2006 года Сербию потрясла новость о похищении теннисистки Елены Докич, некогда четвертой ракетки мира. Информацию распространил ее отец Дамир Докич. Но спустя неделю сама спортсменка дала подробное интервью, в котором рассказала, что ее никто не похищал, а отец, с которым у нее напряженные отношения, все придумал.

На самом деле, известные спортсмены часто становятся жертвами шантажа, их родственников часто похищают. Особенно часто такие новости приходят из Южной Америки и Африки.

В подавляющем большинстве случаев близких родственников спортсменов находят живыми после действий полиции или выплаты денег. От действий преступников страдали футболисты Джон Оби Микел, Ромарио, Хуан Роман Рикельме, Карлос Тевес, Халк, Робиньо, Графите, Луис Фабиано, теннисист Давид Налбандян, баскетболист Ману Жинобили, гольфист Роберто де Виченсо.