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13:15 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко не вышла в основной раунд теннисного турнира в Сан-Хосе

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в основную сетку турнира в американском Сан-Хосе (призовой фонд — $733 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В поединке первого квалификационного раунда Арина Соболенко, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, уступила 258-й ракетке планеты американке Марии Санчес — 6:2, 5:7, 4:6.

На турнире Moscow River Cup с призовым фондом $750 тыс. в российской столице белоруска Александра Саснович (42-й номер рейтинга WTA) уступила в полуфинале сербской теннисистке Ольге Данилович (187) — 2:6, 7:5, 5:7. В решающем поединке Ольга Данилович встретится сегодня с россиянкой Анастасией Потаповой (204).

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