Цзян Ван первенствовала на турнире в Наньчане

За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 78-я ракетка мира, 26-летняя Цзян, сделала шесть эйсов и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Чжен, занимающая 112-е место в мировой классификации, ни разу не подала навылет, реализовала один брейк-пойнт и допустила одну двойную ошибку. Ван вышла вперёд в очном противостоянии теннисисток — 3:2. ﻿