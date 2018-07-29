Цзян Ван первенствовала на турнире в Наньчане
Китайская теннисистка Цзян Ван стала чемпионкой турнира в Наньчане после отказа от продолжения борьбы своей соотечественницы Чжен Сайсай. Игра была остановлена во втором сете при счёте 7/5, 4/0.
Китайская теннисистка Цзян Ван стала чемпионкой турнира в Наньчане после отказа от продолжения борьбы своей соотечественницы Чжен Сайсай. Игра была остановлена во втором сете при счёте 7/5, 4/0.
За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 78-я ракетка мира, 26-летняя Цзян, сделала шесть эйсов и четыре брейка, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Чжен, занимающая 112-е место в мировой классификации, ни разу не подала навылет, реализовала один
Трофей, завоёванный на турнире JiangXi Open, стал для китаянки первым в карьере, принеся $43,000 призовых и 280 рейтинговых очков.