Маттео Берреттини стал триумфатором соревнований в Гштааде

Поединок продолжался 1 час 45 минут. За это время Маттео выполнил семнадцать сподач навылет и реализовал один брейк-пойнт, не допуская двойных ошибок. Тогда как Роберто отметился одним эйсом и четырьмя ошибками при подаче. Это была первая очная встреча игроков.