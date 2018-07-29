Маттео Берреттини стал триумфатором соревнований в Гштааде
84-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини, в финале соревнований J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad взял верх над испанцем Роберто
84-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини, в финале соревнований J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad взял верх над испанцем Роберто
Поединок продолжался 1 час 45 минут. За это время Маттео выполнил семнадцать сподач навылет и реализовал один
Титул, завоёванный на турнире в Гштааде, стал для Берреттини первым карьере, принеся €89,435 призовых и 250 рейтинговых очков.