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15:05 (мск), источник: GoTennis.ru

Маттео Берреттини стал триумфатором соревнований в Гштааде

84-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини, в финале соревнований J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad взял верх над испанцем Роберто Баутиста-Агутом, занимающим 17-ю строчку мирового рейтинга, — 7/6 (9), 6/4.

Поединок продолжался 1 час 45 минут. За это время Маттео выполнил семнадцать сподач навылет и реализовал один брейк-пойнт, не допуская двойных ошибок. Тогда как Роберто отметился одним эйсом и четырьмя ошибками при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Титул, завоёванный на турнире в Гштааде, стал для Берреттини первым карьере, принеся €89,435 призовых и 250 рейтинговых очков.

Маттео Берреттини стал триумфатором соревнований в Гштааде
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