Гамбург. Перальта и Себальос выиграли титул в парном разряде

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хулио и Орасио сделали по три эйса и брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Оливер и Мате выполнили пять подач навылет, реализовали два брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.