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15:57 (мск), источник: GoTennis.ru

Гамбург. Перальта и Себальос выиграли титул в парном разряде

Чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос в финале парного турнира в Гамбурге переиграли австрийца Оливера Марака и хорвата Мате Павича — 6/1, 4/6, 10:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хулио и Орасио сделали по три эйса и брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Оливер и Мате выполнили пять подач навылет, реализовали два брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.

За победу на турниреGerman Tennis Championships Перальта и Себальос получат 500 рейтинговых очков и €105,140 призовых﻿. ﻿﻿

Гамбург. Перальта и Себальос выиграли титул в парном разряде
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