Гамбург. Перальта и Себальос выиграли титул в парном разряде
Чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос в финале парного турнира в Гамбурге переиграли австрийца Оливера Марака и хорвата Мате Павича — 6/1, 4/6, 10:6.
Чилиец Хулио Перальта и аргентинец Орасио Себальос в финале парного турнира в Гамбурге переиграли австрийца Оливера Марака и хорвата Мате Павича — 6/1, 4/6, 10:6.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хулио и Орасио сделали по три эйса и брейка, не совершая ошибок при подаче. Тогда как Оливер и Мате выполнили пять подач навылет, реализовали два
За победу на турниреGerman Tennis Championships Перальта и Себальос получат 500 рейтинговых очков и €105,140 призовых.